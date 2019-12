C'est Noël aussi pour les franchises NBA ! Comme chaque année, on a décidé d'offrir quelques cadeaux utiles et si possible agréables aux 30 équipes de la ligue. Deuxième partie aujourd'hui avec quelques présents pour les 15 teams de la Conférence Ouest.

Golden State Warriors

- Une consultation avec un professeur de notre connaissance basé à Marx Dormoy, diplomé des plus grands centres de médiumnité, dont l’expérience de père en fils de 25 ans comme guérisseur permettra les guérisons en 5 jours de Curry et Thompson, ainsi que le retour de l’être aimé : Kevin Durant reviendra comme un toutou derrière son maître. En plus il assure pouvoir régler les problèmes d’érection de… non cela ne nous regarde pas.

Houston Rockets

- Un trophée de MVP pour James Harden. Visiblement, il n'y a que ça qui intéresse les Rockets vu le temps qu'ils perdent à se plaindre d'une cabale contre leur barbu.

- Un apaisement des relations avec la Chine.

Los Angeles Clippers

- Andre Iguodala.

Los Angeles Lakers

- Andre Iguodala.

Memphis Grizzlies

- Une bonne offre pour Andre Iguodala.

- Un cierge à la Church of Memphis pour que les genoux de Ja Morant résistent à ce qu'il leur fait subir tous les soirs.

Dallas Mavericks

- Rien, absolument rien. Le cadeau que leur a fait le Père Noël (qui avait revêtu les costumes de GM des Suns, des Kings et des Hawks) en 2018 vaut pour 10 ou 15 Noëls.

- Ou alors si. Que les Knicks veuillent bien leur trader Frank Ntilikina, qui serait une pièce défensive absolument parfaite au prometteur puzzle des Mavs. #FreeTheFrenchPrince

Denver Nuggets

- Un forfait “Comme J’aime” avec coaching personnel de Bernard Canetti pour Nikola Jokic.

Minnesota Timberwolves

- Une mentalité de vainqueurs pour Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins.

- Un nouveau Community Manager, moins poissard. Depuis que l'actuel a posté ce tweet pour moquer les internautes supposément débiles qui annonçaient une saison pourrie pour les Wolves, ils ont gagné 3 matches et en ont perdu 14, sans remporter la moindre victoire à domicile...

"tHe WoLvEs aRe GoInG tO bE bAd tHiS sEaSoN" pic.twitter.com/siMT9pfe9V — Timberwolves (@Timberwolves) November 14, 2019

New Orleans Pelicans

- Zion. Histoire de pimenter la course au titre de Rookie of the Year et pour que l'on sache si le garçon est aussi fort que ce qu'il a laissé entrevoir lors de ses quelques sorties en Summer League et pré-saison.

Oklahoma City Thunder

- Un déménagement à Seattle pour un retour des Sonics, histoire que les gens se passionnent un peu pour cette jeune équipe très excitante à voir jouer.

Phoenix Suns

- Un chaperon pour Devin Booker, pour que les Suns n'aient pas à lire ce genre de phrases sur les sites people : "Devin Booker aurait mis enceinte une model Instagram quelques semaines après l'annonce de la grossesse de son amour de lycée et une relation supposée avec la meilleure amie de Kylie Jenner".

- Une meilleure vie pour le troupeau de chèvres honteusement enfermé dans le bureau de l'ancien GM Ryan McDonough.

Portland Trail Blazers

- Une patte de lapin. Un trèfle à quatre feuilles. Un fer à cheval. N’importe quel truc qui peut compenser le fait que la ville soit construite sur un cimetière indien.

Sacramento Kings

- Une machine à remonter le temps pour prendre Luka Doncic avec le deuxième choix de la draft 2018.

San Antonio Spurs

- Un nouveau prospect à la Tim Duncan pour relancer la franchise plus de vingt ans après. Mais c’est con de croire qu’il peut exister un nouveau Tim Duncan. Aussi con que de croire au père Noël.

Utah Jazz

- L'autorisation pour Mike Conley de remplacer le jumeau maléfique et mauvais au basket qui joue à sa place depuis la rentrée.

- Une sélection au All-Star Game pour Rudy Gobert. Avec la présence de Conley, l'autre oublié habituel de l'événement depuis 10 ans, ça va bien finir par s'annuler non ?