2020 a débuté et on a quelques prévisions en magasin pour vous éviter des surprises.

L'année 2020 a débuté et c'est le moment de se mouiller un peu. On a sorti la boule de cristal pour vous faire quelques prédictions sur ce qui se passera (ou pas) dans les 12 prochains mois en NBA.

- Les Finales 2020 opposeront les Los Angeles Lakers aux Milwaukee Bucks. Comme ça, ça ne paraît pas très risqué parce que ce sont les deux meilleurs bilans de la ligue, mais les Clippers étaient (et sont encore) un choix bien plus populaire pour gagner l’Ouest.

- Kevin Love reste à Cleveland et c’est Tristan Thompson qui dégage. Le contrat de Love va être trop compliqué à bouger alors que Thompson est dans sa dernière année. Et... pas sûr que son coach ait envie de passer beaucoup plus de temps avec lui.

Il ne va pas bien du tout, il faut l’aider :

- Gregg Popovich prend sa retraite après les Jeux Olympiques 2020 et une médaille d'or avec Team USA. Becky Hammon lui succède comme head coach des Spurs.

- Steve Kerr dit stop lui aussi, usé par ses problèmes de dos et les galères vécues par les Warriors depuis les playoffs 2019.

- Mark Zuckerberg rachète les New York Knicks (et donc le groupe MSG) à James Dolan pour 6 milliards de dollars. Le boss de Facebook est presque autant détesté que Dolan, mais a l’avantage d’être né à quelques kilomètres du centre d’entraînement des Knicks à Tarrytown.

- Frank Ntilikina est tradé aux Dallas Mavericks et finit dans l’une des deux All-Defense Teams la saison suivante.

- Vexée d’avoir été éjectée du dernier Mondial par les Bleus en quarts de finale, Team USA se pointe aux JO 2020 de Tokyo avec une Dream Team II pour marquer les esprits et défoncer tout le monde. Jugez plutôt la gueule du roster fictif :

Arrières : Stephen Curry, James Harden, Klay Thompson, Damian Lillard, Russell Westbrook.

Ailiers : LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George, Jimmy Butler.

Intérieurs : Anthony Davis, Draymond Green, Zion Williamson.

On a mis Zion plutôt que Kevin Durant, parce qu’il semble difficile de voir “KD” prendre le risque d’hypothéquer sa première saison avec les Nets pour aller conquérir un titre qu’il a déjà. Après, si le but est vraiment de concurrencer la Dream Team de 92 et que Durant est en avance sur son plan de reprise, pourquoi pas…

- Quelques spoilers sur la cérémonie du Hall of Fame 2020 et ses trois membres probables les plus marquants :

Le discours de Tim Duncan, 7 secondes chrono : "Bonjour et merci de cet honneur. Au revoir".

Le discours de Kevin Garnett... est censuré et stoppé au bout de 47 secondes car trop d’insanités sur la maman de Ray Allen et le manque de courage de LeBron James.

Le discours de Kobe Bryant se conclut par : "Le plus important, dans cette carrière si sublime et unique dans l’histoire de l’humanité qui fut la mienne, c’est quand même que j’ai réussi à avoir un titre de plus que cette grosse feignasse de Shaq”.

- Tyler Herro se met en couple avec l’une des soeurs Jenner.

- Karl-Anthony Towns n’est pas tradé par les Wolves. Logique, vu qu’il est seulement dans la première année de son contrat max de 5 ans. Par contre, Ryan Saunders est remercié à la fin de la saison et remplacé par celui dont il était le ball boy préféré il y a 15 ans : Kevin Garnett.

- Laissé libre par les Lakers à l’été 2020 sans avoir jamais porté leur maillot, DeMarcus Cousins retourne finalement à Sacramento, là où tout a commencé.

- Charles Barkley est suspendu d’antenne pour un dérapage très mal contrôlé sur un sujet au choix parmi : l’égalité salariale hommes-femmes, l’homosexualité, les violences conjugales, l'influence de la Chine.

- Evan Fournier ne devient pas All-Star cette année, mais signe un contrat méchamment juteux durant la free agency avec… Orlando.

- Les Warriors draftent LaMelo Ball en 1e position de la cuvée 2020 et le tradent immédiatement contre un All-Star, en suivant le modèle des Cavs en 2014 avec Andrew Wiggins.

- Avant la fin d’année 2020, Nico Mannion, lottery-pick très probable, déclenche une grosse hype et est surnommé “The Red Mamba” par la communauté NBA.

- Un joueur ou un dirigeant se retrouve impliqué dans une embrouille liée à des paris et des matches truqués. Peut-être des frangins comme les Karabatic en handball. Genre les Morris, au hasard...

- Pour la première fois de l’histoire, il y a deux Français parmi les lottery picks de la Draft : Théo Maledon et Killian Hayes.

- Zion Williamson cale un match à 20 points et 20 rebonds moins d’un mois après ses débuts en NBA. Alors à quel moment il va reprendre, ça c’est le grand mystère. Mais on parie qu’il va faire exploser les compteurs dès ses premiers pas sur les parquets.

- James Harden atteint la barre des 70 points sur un match. Il a déjà tapé les 60 à plusieurs reprises, dont la dernière fois en seulement 3 quarts temps. Le gros carton à 70 ou plus ne devrait pas tarder. C’est pour 2020.

- Les Sixers ont une équipe impressionnante sur le papier mais les pièces ne collent pas vraiment entre elles. Du coup, on parie que Philadelphie va encore une fois sortir avant les finales NBA. Une élimination qui va amener de nombreuses questions. Notamment sur la complémentarité du duo formé par Ben Simmons et Joel Embiid. Il y aura de sérieuses rumeurs sur un transfert de l’un des deux. Mais sans que ça aboutisse. Pas en 2020.

- Même si les Bucks jouent les finales 2020, Giannis Antetokounmpo ne va pas signer son extension au super max cet été. Il va attendre pour garder ses options ouvertes.

- Malgré de belles performances, Carmelo Anthony n’est pas conservé par les Portland Trail Blazers. Et il restera loooooooooongtemps sans club, avant de signer un dernier contrat avec… les New York Knicks.

- La NBA supprime le coach's challenge, un an seulement après l’avoir instauré.

- Les Houston Rockets jouent les finales de Conférence après avoir éliminé les Clippers au second tour. OK, ils profitent du fait que Kawhi Leonard n’est pas à 100%. Mais les Texans font vraiment forte impression en playoffs. Avant de se faire sortir par les Lakers.

- L’équipe de France féminine décroche la deuxième médaille d’argent olympique de son histoire aux JO de Tokyo en tapant l’Espagne en demi-finale.

- Ja Morant dunke tellement salement sur un mec qui fait 30 centimètres de plus que lui que ça parle déjà de “dunk de la décennie” alors qu’elle démarre seulement.

- Jimmy Butler continue de faire des insinuations mystiques sur ce qui s’est passé à Minnesota et Philadelphie sans pour autant révéler la vérité.

- Une fois que l’histoire de son tweet critique effacé se sera un peu tassée, LeBron James s’arrange pour que Kyle Kuzma soit tradé dans la pire franchise possible.

- Une fois que l’histoire de son tweet critique sera tassée, Adam Silver s’arrange pour que Daryl Morey se fasse virer et retrouve un poste de General Manager dans… un McDonald’s de Houston, pour lui faire payer les deals commerciaux flingués avec la Chine.

- Kevin Durant claque un match à 60 points avant Noël 2020.

- Dion Waiters est le prochain ex-bon joueur NBA à évoluer dans le championnat chinois.

- Sam Hinkie devient General Manager des New York Knicks.

- Déçu de sa saison et vexé par les critiques, Nikola Jokic passe l’été 2020 dans une sombre salle de muscu en Serbie et revient méconnaissable et gaulé comme jamais.

- La NBA autorise le recours - suivi par des médecins de la ligue - à la weed thérapeutique. 24 heures après, Joakim Noah annonce son retour aux Chicago Bulls.

- LeBron lance la première chaussure signature auto-laçante comme dans Retour vers le Futur.

- Après un match du début de saison 2020 entre les Lakers et l'équipe qui draftera l'Israélien Deni Avdija, ce dernier déclare : "J'ai entendu un mec m'insulter pendant tout le match en hébreu. Je me suis retourné : c'était Kobe Bryant".