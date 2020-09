Si Los Angeles est l’équipe la plus talentueuse des playoffs, Denver reste probablement la plus courageuse. Les Nuggets ne lâchent jamais rien. Même quand ils sont menés de dix, quinze, vingt points. Peu importe. Des guerriers courageux qui se battent jusqu’à l’épuisement. Et des très bons joueurs de basket, évidemment. Mais l’héroïsme ne fait pas gagner toutes les batailles. Et ces finales de Conférence contre les Lakers, Nikola Jokic et ses coéquipiers sont en train de les perdre.

CQFR : Les Lakers sauvés au buzzer par Anthony Davis !

Pourtant, cette nuit encore, la franchise du Colorado pouvait réaliser l’exploit. Avec 16 points de retard une fois de plus remontés pour mener d’une petite longueur suite à un panier de Jokic à vingt secondes de la fin du match. Le pivot serbe, auteur de 30 points et 9 passes, régalait son monde dans les dernières minutes. Un coup de chaud presque salvateur. Jusqu’au panier assassin d’Anthony Davis. Avec une mauvaise rotation défensive qui coûte chère.

« On savait que ce serait soit lui, soit LeBron James qui prendrait le dernier tir », confie le Joker. « On a eu un petit souci de communication. »

Ils l’ont payé directement avec le buzzer beater de l’intérieur star des Angelenos. Et ça fait donc 2-0. Déjà. OK, les Nuggets ne vont probablement pas paniquer. Parce qu’ils sortent de deux séries spectaculaires où, menés 3-1, ils ont enchaîné trois victoires de suite pour l’emporter. Historique.

« Nous sommes les outsiders dans cette série », poursuit Nikola Jokic. « On doit se battre. C’est notre seule chance. Ils menaient de quoi 15 ou 16 points ? On aurait pu abandonner. »

Ils ne l’ont pas fait, certes. Mais à un moment, ça ne suffira pas. Se battre, faire les efforts. Alors bien évidemment qu’ils doivent continuer en ce sens. Mais sur cette série, la différence de talent et d’usure physique se fait ressentir. Et si les Nuggets veulent décrocher un titre avec cette équipe, ils devront ajouter encore d’autres éléments à cet effectif. Ils sont encore jeunes. Le temps joue en leur faveur. Puis surtout, ils ne sont pas encore éliminés. Jamais deux sans trois, qu’il paraît. Trois comebacks héroïques de suite en playoffs ? Là, c’est peut-être demander trop.