L'accélération et l'évolution du jeu en NBA ont favorisé une inflation des stats, c'est une évidence. Malgré ça, il ne faut pas non plus sous-évaluer ce que font certains d'entre eux aujourd'hui en termes de triple-doubles. La nuit dernière, avec 8 matches au programme, a été tout bonnement historique de ce point de vue-là. Jamais cinq joueurs n'étaient parvenus à voir la vie en 3D le même jour en NBA.

Il faut dire que beaucoup de usual suspects en la matière étaient en action. Il n'est pas rare que toutes les stars de la ligue et habitués du triple-double jouent en même temps, mais on les voit rarement défier l'entendement sur le plan statistique au même moment.

CQFR : Melo efface Hakeem, victoire en 3D pour Giannis et Harden

Ainsi, Giannis Antetokounmpo (33 points, 11 rebonds, 11 passes), James Harden (24 points, 10 passes et 10 rebonds), Domantas Sabonis (22 points, 13 rebonds et 10 passes) et Julius Randle (26 points, 12 passes et 12 rebonds) ont tous fait gagner leur équipe grâce à leur hyperactivité. Russell Westbrook, orphelin de Bradley Beal, a lui aussi envoyé du pâté statistiquement (42 points, 10 passes et 12 rebonds), mais les Wizards se sont inclinés devant les Bucks.

Westbrook est d'ailleurs leader au classement des triple-doubles avec 11, devant James Harden et Nikola Jokic (9), Luka Doncic (8), Giannis Antetokounmpo (6) et Domantas Sabonis (5).