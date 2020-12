Obi Toppin défonce déjà des records physiques chez les Knicks

On ne sait pas si Obi Toppin sera le basketteur qu'il faut aux New York Knicks pour réussir enfin leur interminable période de transition. Une chose est sûre en revanche, il est l'athlète le plus fiable sur lequel ils pouvaient miser. Dès les premières séances d'entraînement cette semaine du côté de Tarrytown, la ville où se préparent les Knicks, le 8e pick de la Draft 2020 en a mis plein la vue du staff.

Lors de son passage devant les médias dimanche, Obi Toppin a avoué avoir explosé le record du test de préparation physique que font généralement passer les préparateurs aux joueurs de la franchise.

"On doit simplement courir d'un bout à l'autre du terrain 10 fois en moins d'une minute. Je l'ai fait un paquet de fois avec Kenny Payne donc j'ai du souffle. Je me fatigue à peine et je pense que je suis prêt pour ce qui est condition physique", a expliqué Toppin.

Tom Thibodeau croit en Frank Ntilikina, son heure à New York est-elle enfin arrivée ?

RJ Barrett a au passage lui aussi expliqué qu'il avait été impressionné par ce qu'a montré son nouveau coéquipier, plus âgé que lui bien que drafté un an après, lors des premières sessions. Reste à savoir si Obi Toppin sera aussi impressionnant sur le terrain. Les Knicks avaient clairement ciblé le New Yorkais de la fac de Dayton, séduits par ses capacités athlétiques et son talent offensif au poste 4.

On pourra observer ce dont est capable l'intéressé dès le 11 décembre lors du premier match de pré-saison des Knicks contre les Pistons.

NBA Draft 2020 : tous les picks et tous les moves