On sait ENFIN pourquoi les Grizzlies ont drafté Hasheem Thabeet devant Harden et Curry

C’est l’un des choix de draft les plus étranges et les plus catastrophiques des deux dernières décennies. En 2009, les Memphis Grizzlies, titulaires du second pick de la draft, ont pioché Hasheem Thabeet. Devant deux MVP et trois autres All-Stars. Alors, certes, le pivot tanzanien était plutôt correct à UConn (13 pts, 10 rbds). Et sa taille intriguait particulièrement (2,21 mètres). Mais deuxième choix… avant James Harden, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Jeff Teague ou Jrue Holiday.

Le géant a joué 224 matches en NBA (20 titularisations) pour 2,2 points et 2,7 rebonds de moyenne. L’angoisse.

On n’a jamais vraiment su pourquoi la franchise du Tennessee avait misé sur lui. Peu d’explication, peu de retour sur le sujet. Comme si tout le monde voulait juste oublier. C’est finalement Chris Vernon, collaborateur The Ringer proche de l’organisation, qui a révélé les raisons de ce choix.

Il raconte qu’il a supplié plusieurs fois le GM de l’époque, Chris Wallace, de ne pas prendre Thabeet. Puis, une fois que le mal était fait, il a demandé au propriétaire Michael Heisley pourquoi les Grizzlies avaient pris cette décision. Ce dernier lui a alors laissé sous-entendre que c’était un conseil de Jerry West, qui fut un temps décisionnaire au sein de l’organisation. « Qui connait les talents de demain mieux que quiconque », rétorquait Heisley en référence à West, l’homme qui a fait venir Kobe Bryant aux Lakers notamment.

L’actuel Président des Clippers croyait donc en Hasheem Thabeet… à moins qu’il ait mis une énorme carotte (grande comme sa…) aux Grizzlies juste avant de quitter l’équipe. Ce qui serait magnifique, avouons-le.

(L’auteur décline toute responsabilité au sujet de la « blague » sur la taille de la carotte).