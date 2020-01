Les Toronto Raptors font le dos rond depuis la mi-décembre. Dépeuplés par les blessures, les champions NBA en titre vont retrouver le sourire. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Pascal Siakam va reprendre l'entraînement ce vendredi et vise un retour à l'action la semaine prochaine. Le dernier match du MIP 2019 et titulaire virtuel du prochain All-Star Game 2020, n'a plus joué depuis le 19 décembre dernier et une rencontre face à Detroit.

Depuis que Pascal Siakam est sur le flanc, les Raptors, quatrièmes de la Conférence Est, comptent 7 victoires et 5 défaites. Le Camerounais est sur les bases d'une superbe saison statistique et tourne à 25.1 points et 8 rebonds de moyenne.

Les stats de Pascal Siakam en 2019-2020