Les Toronto Raptors récupéraient hier soir leur meilleur joueur. Mais si le comeback de Kyrie Irving fut triomphant pour les Brooklyn Nets, celui de Pascal Siakam dans l’Ontario a été bien plus chaotique. Le Camerounais est pourtant d’abord parti en trombe. Comme s’il n’était pas rouillé. Il a inscrit 12 points dans le premier quart temps. Il pointait à 14 unités à la pause. Et il a fini la partie avec 15 points (à 6 sur 17 aux tirs). L’intérieur a été amorphe en deuxième mi-temps. Et son équipe en a payé le prix cher.

Les Dinos menaient de 14 points à 10 minutes de la fin du match et ils se sont inclinés 105 à 104 contre les San Antonio Spurs d’un DeMar DeRozan revanchard (25 pts).

« J’ai un peu perdu mon rythme », avouait Siakam après le match. « Mais je trouve que j’ai fait une prestation décente pour ma première. J’aurai pu être beaucoup plus agressif. »

Pour l’instant nommé dans le cinq majeur par le vote des fans, Pascal Siakam est pressenti pour débuter le All-Star Game en février prochain. Il tourne à 24,7 points et 7,9 rebonds cette saison.