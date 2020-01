Pat Beverley pas inquiet des performances défensives des Clippers

Les Los Angeles Clippers ont failli vivre un nouveau cauchemar la nuit dernière face aux Knicks. 24h après la débâcle 140-114 subie contre Memphis, la bande à Doc Rivers a encaissé 45 points dans les douze premières minutes. S'ils ont fini par prendre le dessus sur les New-Yorkais, leur défense a encore pris l'eau avec 132 unités. Sans parler de l'énorme pourcentage laissé à l'adversaire (57,1% aux tirs dont 52% à trois points !!). Faut-il vraiment s'inquiéter ? Les mauvaises passes sont habituelles pour n'importe quelle équipe, y compris les candidats au titre. Face à Memphis, Paul George et Pat Beverley étaient absents. Cette nuit, Kawhi Leonard était en mode load management. Soit les trois meilleurs défenseurs des Clippers. Quoi qu'il en soit, Pat Beverley n'est pas forcément alarmé par la situation actuelle.

"On se lèvent chaque matin en sachant quelle p***** d'équipe nous sommes chaque soir. Nous devons aller sur le terrain et faire ça collectivement, en équipe. Ça prend du temps mais nous allons nous améliorer. Nous avons du temps pour nous entraîner et allons être meilleurs sur les choses où nous devons progresser. C'est l'attention du détail que ce soit en défense ou en attaque. Plus nous serons en bonne santé, et plus je pourrais vous préciser quel genre d'équipe on est. Mais nous savons exactement qui nous sommes."

Les Clippers auront en effet cinq jours avant leur prochaine rencontre, contre les Warriors, pour panser leurs plaies. Et ensuite s'attaquer aux Nuggets dimanche prochain pour un choc contre le second de l'Ouest.