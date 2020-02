Le grand public ne connaît pas Pat Connaughton et aurait aimé apprendre que Zach LaVine ferait le Slam Dunk Contest du All-Star Game 2020. Malheureusement, l'arrière des Bulls avait plus ou moins lié sa participation à une sélection au All-Star Game tout court. Les coaches ne l'ont pas retenu et l'envie de réussir un triplé et de remettre le couvert face à Aaron Gordon ne l'intéresse pas plus que ça. Connaughton, lui, va pouvoir montrer ce qu'il sait faire. Selon The Athletic, l'ancien joueur de Portland a accepté l'invitation des organisateurs du Dunk Contest 2020. A l'époque du Draft Combine, Pat Connaughton avait bluffé l'assistance en affichant la plus grosse détente du panel. On ne le voit pas forcément beaucoup dunker en match avec les Bucks, mais ses adversaires lors du concours feraient bien de ne pas le sous-estimer.

Pat Connaugton rejoint un panel un peu faiblard d'apparence, mais qui nous surprendra peut-être. Aaron Gordon, Dwight Howard et Derrick Jones Jr ont déjà indiqué qu'ils seraient présents à Chicago le 15 février pour cet événement.