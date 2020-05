Patrick Beverley trouve que la NBA manque de respect aux joueurs

Pendant cette trêve forcée, on s'imagine bien certains joueurs bouillonner et tourner en rond dans l'attente de retrouver les parquets. Patrick Beverley, le pitbull des Los Angeles Clippers, fait partie de ceux-là. Le meneur californien a évidemment envie de repartir au combat, mais pas à n'importe quel prix et dans n'importe quelles conditions.

Il n'a par exemple pas encore posé un pied à la salle où s'entraînent plusieurs de ses coéquipiers depuis la réouverture de certains établissements. C'est ce qu'il a expliqué à Scott Van Pelt d'ESPN.

"J'attends d'en savoir plus avant de faire courir des risques à ma famille. Je suis apte physiquement à jouer et j'ai hâte de rejouer, mais ne sais pas si je suis prêt. Ce n'est pas vis à vis de moi, mais des gens avec lesquels j'interagis, ma famille, mes amis... Je pense que la plupart des autres joueurs sont dans le même état d'esprit.

Chacun a sa propre opinion. Ivica Zubac s'entraîne à la salle et me dit que tout va bien. [...] Ma routine de travail à la maison me convient pour le moment. J'attends que les choses redeviennent normales et qu'il n'y ait plus de limitations au niveau des contacts et qu'on puisse être à l'aise sur notre lieu de travail".

Patrick Beverley a également quelques griefs contre la NBA. Il ne comprend pas que la ligue interagisse aussi peu avec les joueurs pour les tenir au courant de l'avancée de la situation et des différents scénarios qui s'offrent aux équipes.

"J'ai hâte d'y retourner, mais on attend que la NBA s'exprime. Allez les gars, on vous attend ! On veut de la communication. Il est triste que l'on entende parler de choses liées à notre métier sur Twitter...

C'est cool, divertissant, tout ce que vous voulez, mais on veut que la ligue communique avec nous. Dites nous si ça va jouer ou si ça ne va pas jouer. On a besoin de savoir. On se déchire pour cette ligue et on mérite le respect d'être informés sur ce qui se passe".

Malgré ça, il est probable que Patrick Beverley soit comme nous. Il ne sera informé de ce qui va réellement se passer que grâce à une Woj bomb...