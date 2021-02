Patrick Mahomes, la superstar NFL aurait pu percer dans le basket

Aux Etats-Unis, beaucoup de jeunes athlètes étudiants sont doués dans plusieurs sports et sont confrontés à un choix cornélien au moment de se spécialiser pour faire carrière. Allen Iverson a par exemple été un excellent quarterback au lycée, avant d'opter, à raison, pour le basket. L'inverse existe aussi. Si vous suivez un tant soit peu la NFL, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Patrick Mahomes. Le quarterback des Kansas City Chiefs, vainqueurs du Super Bowl en 2020 et à nouveau finaliste la nuit prochaine contre le Tampa Bay de Tom Brady, a été un excellent basketteur de high school.

A 1.91 m, il n'avait par exemple aucun mal à dunker. Considéré comme un potentiel meilleur joueur de tous les temps à son poste si sa trajectoire continue d'être aussi phénoménale, Mahomes a un temps songé à tenter de percer dans le basket. A la Whitehouse High School dans le Texas, le 10e pick de la Draft NFL 2017 était un baller talentueux.

Rémi Reverchon : « Brady vs Mahomes, ç'aurait pu être MJ vs Kobe »

Classé dans les talents à suivre par Max Prep et élu meilleur joueur de son district, Patrick Mahomes a finalement concentré son génie sur le football, après avoir également pensé suivre les traces de son père au baseball. Une riche idée, quand on sait qu'il a signé en 2020 le plus gros contrat de l'histoire du sport américain avec un deal à 503 millions de dollars sur 12 ans.

Le basket reste une passion intense pour le quarterback. A tel point que le General Manager des Kansas City Chiefs, effrayé de perdre sa pépite à cause d'une blessure dans un pick-up game, lui a formellement interdit de jouer au basket jusqu'à nouvel ordre. Stephen A. Smith d'ESPN avait d'ailleurs approuvé, indiquant que Patrick Mahomes "était trop précieux pour être autorisé à jouer au basket"...