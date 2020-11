Patty Mills pisté par deux candidats au titre, les Spurs prêts à bouger

C’est bientôt le début d’une nouvelle ère aux San Antonio Spurs. La reconstruction de la franchise semble inévitable et on suppose que les dirigeants texans vont essayer de récupérer un maximum d’assets pour repartir sur des bonnes bases. DeMar DeRozan est déjà convoité par les Los Angeles Lakers par exemple. Mais il n’est pas le seul sur le départ. Patty Mills pourrait lui aussi être transféré.

DeMar DeRozan vers les Lakers dans un trade impliquant 3 joueurs ?

Selon The Ringer, déjà à l’origine des rumeurs sur DeRozan, Patty Mills est susceptible de changer d’équipe pendant l’intersaison. Le meneur australien est notamment pisté par deux cadors de la Conférence Est. Les Milwaukee Bucks et les Philadelphia Sixers. Avec son adresse et son expérience, le vétéran serait un sixième homme idéal pour ces deux formations.

Kevin O’Connor précise qu’un deal avec Philadelphia ramènerait Josh Richardson du côté de San Antonio. En tout cas, les Spurs semblent parés à faire des changements.

There is a growing sense among NBA circles that the San Antonio Spurs’ front office is currently up to something big behind the scenes.

— Matt Babcock (@MattBabcock11) November 11, 2020