Paul George – « Les Clippers, ce choix dépasse le cadre du basket »

L'été dernier, Paul George a forcé son départ de l'Oklahoma City Thunder pour les Los Angeles Clippers. L'objectif de l'ailier était de s'associer avec Kawhi Leonard au sein de la franchise californienne. Sur le plan sportif, cette décision se comprend puisque ce duo peut clairement viser le titre NBA. Mais en réalité, le joueur de 29 ans n'a pas réalisé ce choix uniquement sur ce critère. Pour lui, il était venu le temps de rentrer à la maison en Californie. Le natif de Palmdale l'a expliqué lors d'un entretien accordé à ESPN.

"Les gens pensent qu'il s'agit d'un mouvement lié au basket. Et bien évidemment, pour plusieurs raisons, il s'agit d'une décision par rapport au basket. Mais ce n'est pas la véritable raison. Ce choix dépasse le cadre du basket, c'était bien plus profond pour moi de revenir ici", a expliqué Paul George.

En réalité, l'ancien des Indiana Pacers a fait ce retour chez lui pour sa famille, et plus particulièrement pour sa mère. En raison de son état de santé, elle avait du mal à se déplacer pour le suivre. Et du coup, il tenait à se rapprocher d'elle.

"Ma mère ne se plaint jamais. Mais au bout de quelques conversations, j'ai compris qu'il était difficile pour elle de voyager. Donc de mon côté, être capable de revenir ici et lui faciliter la vie, c'était la principale raison de mon envie de revenir et de jouer à la maison", a-t-il continué.

En plus de lui donner une chance de gagner une bague, ce choix permet donc surtout à Paul George de se rapprocher des siens.