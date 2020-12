Paul George et Anthony Davis étaient proches de jouer ensemble à Indiana

Paul George et Anthony Davis auraient pu former un duo de choc au sein de la conférence Est. Les deux hommes l'avaient en tout cas évoqué.

Anthony Davis est un des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde le sait. Le titre avec les Lakers cet été est venu le confirmer, mais cela fait déjà quelques années (depuis sa draft ?) que les autres joueurs NBA ont conscience que AD est un phénomène rare.

Si LeBron James en a fait sa cible prioritaire dès qu'il a débarqué à Los Angeles, il n'était pas le seul à avoir des vues sur l'ancien All-star des Pelicans.

En effet, Paul George a annoncé dans le podcast All The Smoke que Davis et lui avaient eu de longues conversation à l'époque où PG était le leader des Indiana Pacers.

"Un des 3 meilleurs joueurs de la ligue était prêt à nous rejoindre à ce moment-là. AD voulait venir à Indy. Je l'apporte sur un plateau au front office et ils n'en ont rien fait", a déclaré George.

Ce fut certainement la goute qui a fait déborder le vase pour Paul George qui a ensuite demandé son trade et a fini par les être envoyé à OKC contre Oladipo et Sabonis.

De son côté, Anthony Davis a du ronger son frein encore quelques mois puis a fini par réussir son évasion de Louisiane pour finalement atterrir aux Lakers avec le succès que l'on connait maintenant. Il reconnaissait hier avoir eu des discussions avec PG à propos d'une association possible aux Pacers.

Anthony Davis confirms he and Paul George had conversations about teaming up in Indiana. — Christian Rivas (@RadRivas) December 20, 2020

L'association n'a finalement jamais pu se faire, mais les deux hommes sont maintenant réunis à LA, sous deux uniformes différents. Ils sont les lieutenants de deux anciens MVP et pourraient bien se croiser en playoffs l'année prochaine. C'est en tout cas ce que tout le monde espère.

Une fois de plus, c'est assez intéressant de voir qu'une connexion de plus lie les joueurs des Lakers et ceux des Clippers. Cette relation AD - PG s'ajoute aux nombreux dossiers que les deux franchises de LA partagent depuis qu'elles sont considérées comme les deux places fortes principales de la conférence Ouest.