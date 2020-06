Paul George se sentait mal pour Russell Westbrook…

En 2017, Paul George a été envoyé par les Indiana Pacers à l'Oklahoma City Thunder. A l'époque, tous les observateurs pensaient que l'ailier allait rester un an au Thunder avant de partir lors de sa Free Agency. Mais finalement, il avait surpris son monde en signant un contrat max sur 4 ans. Une décision essentiellement prise en raison de son excellente entente avec Russell Westbrook. En l'espace d'un an, les deux hommes avaient réussi à nouer une relation forte. Et au moment de demander son trade pour les Los Angeles Clippers l'été dernier, George s'est senti mal pour son ami.

"J'ai été à OKC pendant seulement deux ans. Mais tu sais, pendant ces deux années, j'ai appris à aimer Russ comme un frère. J'aimais tellement Russ. Il a été mon premier coup de téléphone après que j'ai appris ce qui se passait. Avec la possibilité de partir, je me devais de l'appeler.

Et il m'a soutenu, à 100%. Nous avons parlé tous les deux, et nous avons fait ce qu'il fallait pour aller ailleurs", a confié Paul George pour Kevin Hart.

Finalement, Paul George a bien pris la direction des Clippers. Et Russell Westbrook a réussi à fuir la reconstruction d'OKC pour jouer le titre aux Houston Rockets.