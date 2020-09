Paul George : ses coéquipiers n’ont pas l’air de croire en lui…

Paul George est un joueur majeur de la ligue et il est normal qu'il soit souvent envoyé au front devant les médias. Malheureusement, l'ailier des Los Angeles Clippers n'a pas eu des mots toujours très heureux, en paraissant tantôt amer (le "bad shot" de Damian Lillard l'année dernière), tantôt un peu trop décontracté (le "tout va bien, on est en contrôle", face à Denver cette saison) ou son analyse de l'échec des Clippers ("on n'a pas passé assez de temps ensemble").

Sa méforme au plus mauvais moment cette saison ne lui a toutefois pas fait passer l'envie d'être un leader et d'essayer de se comporter en tant que tel. Ses coéquipiers n'ont malheureusement pas tous adhéré... Selon Shams Charania de The Athletic, Paul George a plusieurs fois eu des prises de bec avec des camarades durant la saison parce qu'il ne prenait pas assez ses responsabilités. Il a tenté de le faire au sortir de l'élimination, avec un discours devant ses coéquipiers dans le vestiaire.

Kawhi Leonard-Paul George : le temps presse déjà après le fiasco

Paul George aurait demandé à tous ses coéquipières de rester déterminés pour la saison prochaine et de tous se tenir prêts pour une nouvelle campagne pour aller décrocher le titre. Selon les sources de Charania, le speech aurait été accueilli avec perplexité et confusion, "parce qu'il n'a pas joint ses paroles à ses actions pendant les playoffs" et parce qu'il a tenu ce discours sans tenir compte des nombreuses décisions à venir liées à la free agency.

En gros, plusieurs de ses coéquipiers se demandent pourquoi Paul George a pris la parole et tenté de jouer les rassembleurs. Ce n'est pas un très bon signe en termes d'atmosphère dans le groupe. Il n'était déjà pas certain que le roster reste en l'état, mais si l'un des deux joueurs majeurs de l'équipe n'a pas la confiance du reste, on peut tabler sur un petit lifting durant l'intersaison...

Pour rappel, Paul George et Kawhi Leonard n'ont plus qu'une saison pleine à jouer ensemble contractuellement. Le temps presse...