Quand Paul George annonçait qu’il était envoyé aux Toronto Raptors…

Paul George a forcé son départ de l'Oklahoma City Thunder l'été dernier. L'ailier voulait rejoindre les Los Angeles Clippers. Pour s'associer avec Kawhi Leonard bien sûr. Mais aussi pour rentrer chez lui en Californie. Et forcément, ce retour à la maison était une excellente nouvelle pour l'ancien joueur des Indiana Pacers et ses proches. Pourtant, au moment d'apprendre que ce trade allait bel et bien avoir lieu, George a décidé de faire une blague. De mèche avec son agent, l'homme de 29 ans a piégé sa maman en lui annonçant son départ... pour les Toronto Raptors.

"Mon agent étant mon agent, il a décidé d'être un blagueur et m'a dit d'annoncer à ma maman que j'allais à Toronto. La première chose qu'elle a répondu : 'oh mon garçon, il fait froid là-bas'. Au téléphone, tout le monde a éclaté de rire à ce moment-là. Puis ensuite, on lui a annoncé la vérité : 'maman, je rentre à la maison. Je viens aux Clippers'. Elle était tellement heureuse. Puis elle adore le fait qu'on puisse se voir plus souvent. Elle voit aussi plus de matches, c'est bien plus facile pour elle", a raconté Paul George pour ESPN.

Quel fils indigne... Heureusement, Paul George s'est bien rattrapé en revenant auprès de sa maman, qui était incapable de le suivre dans ses précédentes expériences en raison de soucis de santé.