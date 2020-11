Paul Millsap décide finalement de rempiler à Denver

Paul Millsap a été visiblement très courtisé pendant cette free agency, ou tout au moins ce début de free agency, mais il a finalement décidé de rester à Denver. Il s'est engagé pour une seule saison et 10 millions de dollars.

Certaines rumeurs l'annonçaient en partance et pour 3 ou 4 saisons avec un contrat qui aurait pu approcher les 40 millions, mais le vétéran a visiblement choisi de jouer la carte de la continuité et se donne une chance d'aller plus loin avec la franchise du Colorado.