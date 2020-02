L'ADN clutch d'un joueur est toujours assez difficile à évaluer statistiquement. Certains basketteurs ont cette image de tueurs lorsque les secondes s'égrainent, mais n'ont pas toujours les chiffres pour accréditer ce statut. Basketball Reference a établi son propre classement des joueurs clutch en décidant de cumuler les paniers inscrits et les passes décisives délivrées au buzzer pour la gagne. Il s'avère que, selon ces critères, le joueur le plus clutch de l'histoire moderne en NBA se nomme Paul Pierce.

"The Truth", grâce à ses 7 paniers pour la gagne au buzzer et ses 5 passes décisives, totalise 12 occurrences pour arriver en tête. Il devance de deux longueurs Michael Jordan (9 paniers, 1 passe décisive) et un quatuor composé de Kobe Bryant (8 paniers, 0 passe), Vince Carter (5 paniers, 3 passes), LeBron James (7 paniers, 1 passe) et Joe Johnson (8 paniers, 0 passe).

Paul Pierce has made or assisted on the most game-winning buzzer-beaters in NBA history, per @bball_ref. • Pierce – 12 (7 made/5 assisted)

• Michael Jordan – 10 (9/1)

• Kobe Bryant – 8 (8/0)

• Vince Carter – 8 (5/3)

• LeBron James – 8 (7/1)

• Joe Johnson – 8 (8/0) pic.twitter.com/vZRTerrTaO — Taylor Snow (@taylorcsnow) February 18, 2020

LeBron James est le dernier basketteur de cette liste encore en activité. Le "King" a quand même du boulot s'il entend dépasser Paul Pierce dans ce classement très théorique qui lui permet toutefois de tordre le cou à l'image de "choker" qu'il a pu avoir en début de carrière.