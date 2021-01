Paul Westphal, champion comme joueur, finaliste comme head coach et membre du Hall of Fame, est décédé à l'âge de 70 ans samedi.

La NBA a eu la douleur de perdre l'un de ses plus récents membres du Hall of Fame. Paul Westphal, ancien champion NBA avec Boston comme joueur, et ex-finaliste NBA comme coach avec les Phoenix Suns, est décédé samedi des suites d'un cancer du cerveau à l'âge de 70 ans.

Les messages d'affliction se sont succédés à travers la ligue de la part de ceux qui ont croisé la route de "Westy", dont le dernier job comme head coach remonte à 2012 et son départ des Sacramento Kings. Il avait ensuite oeuvré pendant quatre ans comme assistant chez les Brooklyn Nets.

Paul Westphal garde évidemment une place à part dans le coeur des fans de la première heure des Phoenix Suns. Il était ainsi le meilleur scoreur de la franchise lorsqu'elle a atteint les premières Finales NBA de son histoire en 1976. L'arrière avait notamment contribué à l'époustouflant game 5 face à son ancienne équipe des Celtics, souvent considéré comme l'un des meilleurs matches de l'histoire de la ligue.

19 ans plus tard, en 1993, c'était cette fois comme head coach rookie qu'il avait conduit les Suns de Charles Barkley en Finales, pour une défaite contre les Chicago Bulls de Michael Jordan.

Paul Westphal a été cinq fois All-Star, trois fois membre d'une All-NBA 1st Team et a vu son numéro 44 retiré par les Suns.