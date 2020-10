Très grosse frayeur pour la propriétaire des Pelicans !

Gayle Benson, propriétaire des New Orleans Pelicans et des New Orleans Saint (NFL) a failli être victime d’un car-jacking.

Ça pouvait très mal tourner. Heureusement, plus de peur que de mal pour Gayle Benson, veuve de Tom Benson, devenue propriétaire des New Orleans Pelicans à la mort de son époux. Il y a une semaine, elle a vécu l’une des frayeurs de sa vie en pleine nuit. Alors qu’elle occupait son véhicule, une Nissan blanche s’est arrêtée à sa hauteur et un individu s’est précipité dans sa voiture pour lui voler. Une tentative de car-jacking confirmé par le porte-parole des Saints, franchise de NFL dont elle est également à la tête, relayé par ESPN.

« Même si Madame Benson a été très choquée par cet incident, elle n’a pas été blessée et elle va bien. Elle tenait à remercier les officiers de police de la ville de New Orleans qui ont répondu très rapidement et très professionnellement à son appel. On ne peut pas en dire plus vu que l’enquête est toujours en cours. »

Gayle Benson a ordonné au voleur de quitter son véhicule. Et ce dernier s’est exécuté avant de fuir à bord de la Nissan blanche. Elle a clairement eu de la chance. Ce genre d’incidents finit parfois en drame. L’essentiel, c’est que personne n’ait été blessé bien évidemment.