Les Pelicans oublient les trades pour chasser les Playoffs

Les New Orleans Pelicans ont décidé d'abandonner l'idée de réaliser des trades pour se concentrer sur une qualification pour les Playoffs.

Il y a quelques semaines, les New Orleans Pelicans disposaient de l'un des pires bilans de la NBA. Malgré les belles performances de Brandon Ingram, cette équipe squattait les dernières places de la Conférence Ouest. Et avec le retour de Zion Williamson, prévu la nuit prochaine, qui ne semblait pas imminent, de nombreuses rumeurs ont été lancées. Ainsi, il se disait que les Pelicans pensaient à sacrifier le meneur Jrue Holiday ou encore l'arrière JJ Redick afin de récupérer des atouts pour leur reconstruction. Mais selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, ce plan a été oublié !

Pourquoi un tel changement ? Car les résultats se sont améliorés pour l'équipe dirigée par Alvin Gentry. Dans le sillage d'un Ingram toujours aussi impressionnant, New Orleans a retrouvé des couleurs et compte "seulement" trois victoires de retard sur la 8ème place occupée par les Memphis Grizzlies. Du coup, les dirigeants des Pelicans veulent garder cet effectif pour tenter de se qualifier pour les Playoffs. Avec le retour de Williamson, on peut comprendre cette ambition. Si le #1 pick de la Draft NBA 2019 confirme son potentiel, cette franchise devrait effectivement passer un cap. Mais son apport sera-t-il suffisant pour disputer les Playoffs ?