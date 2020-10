La décision des Pelicans descendue par un coach d’une équipe rivale

Les New Orleans Pelicans ont nommé Stan Van Gundy sur leur banc et c’est un choix que certains ne comprennent pas.

Le choix du prochain coach des New Orleans Pelicans était terriblement important pour la franchise. Ça l’est évidemment toujours quand il s’agit d’un entraîneur mais encore plus maintenant que l’organisation compte dans ses rangs un certain Zion Williamson. Le premier choix de la draft 2019 a le talent pour révolutionner la NBA dans les années à venir. Encore faut-il bien l’entourer et lui donner le bon mentir pour l’aider à progresser. Les Pels ont donc misé sur Stan Van Gundy. Une décision assez étonnante pour nous. Et pas juste pour nous. Un assistant coach a été surpris comme il le confiait à Hoopshype.

Stan Van Gundy va coacher Zion Williamson et les Pelicans !

« Je ne pensais pas que Stan. Je sais qu’ils veulent une structure et un coach pour responsabiliser les joueurs mais un homme de 61 ans, qui n’est pas un ancien pro, qui doit se connecter avec Zion, 20 ans, Lonzo, 22 ans, et Ingram, 23 ans… ça n’aurait pas vraiment été mon choix. Je pensais qu’ils allaient essayer de pousser pour Jason Kidd. »

Le dernier passage de Stan Van Gundy en NBA, aux Detroit Pistons, n’avait pas été très réussi. Une seule qualification en playoffs en quatre ans. On ne pensait pas non plus le revoir dans la ligue. L’avenir dira si les Pelicans ont fait le bon choix ou non.