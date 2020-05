Penny Hardaway a été dégoûté par son passage aux New York Knicks

Penny Hardaway n'a malheureusement pas eu une carrière à la hauteur de son talent. Auteur de débuts prometteurs et fracassants en NBA, l'ancien joueur du Orlando Magic a vu son aventure gâchée par des blessures. Après plusieurs années insipides aux Phoenix Suns, l'arrière a été envoyé aux New York Knicks lors de l'exercice 2003-2004. Mais à ce moment-là, Hardaway n'est plus que l'ombre du joueur qu'il a été sur ses 4 premières saisons dans la Ligue. En trois ans chez les Knicks, il a peu joué (83 matches) en passant la majorité de son temps à l'infirmerie. Un souvenir encore douloureux pour l'homme de 48 ans.

"Ma plus grande déception dans ma carrière ? Me retrouver dans cette ville (New York, ndlr), sur la plus grande scène et ne pas être moi-même. J'étais seulement l'ombre de moi-même et je me disais 'pourquoi ?'. J'aurais vraiment souhaité pouvoir être seulement moi. J'ai bien essayé de forcer, mais je n'étais plus moi-même. Et pourtant, j'aime New York.

J'avais le sentiment que les fans me méritaient à mon meilleur niveau, car c'est New York. Et jouer pour les Knicks, il s'agissait d'un immense honneur. Je ne prenais pas cela à la légère. Mais je rentrais chez moi et je détestais le fait de ne pas être le vrai moi", a raconté Penny Hardaway pour le podcast All The Smoke.

Malheureusement pour Penny Hardaway, son corps l'a donc trahi trop rapidement...