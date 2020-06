Kendrick Perkins s'est visiblement rendu compte qu'il était allé un peu trop loin ces derniers jours. On vous relayait jeudi son tacle viril mais pas du tout correct sur Kyrie Irving, accusé d'accaparer l'attention et d'avoir une intelligence limitée. Kevin Durant était monté au créneau en traitant son ancien coéquipier à Oklahoma City de "vendu". Perk a reconnu que ses propos au sujet de l'oiseau qui "volerait à l'envers si on lui mettait le cerveau de Kyrie Irving" étaient déplacés et il s'est apparemment excusé auprès du principal intéressé.

"Est-ce que ce que j'ai dit sur l'oiseau était un peu abusé ? Oui, ça l'était. Devinez quoi, je me suis excusé auprès de lu pour ça. Est-ce que je suis d'accord avec lui sur le fait que l'on doit tous s'arrêter ? Non, parce que j'ai besoin de savoir qu'il y a un plan derrière tout ça.

Ce que j'ai dit était déplacé, maintenant que j'y réfléchis. Mais à mes yeux, Kyrie est désorienté et perdu en tant que leader, ça je le maintiens", a expliqué Kendrick Perkins au journaliste indépendant Scoop B Robinson.

Pour ce qui est de relation sacrément endommagée avec Kevin Durant depuis plusieurs mois déjà et malgré ses voeux pieux, l'ex-intérieur de Boston pense être droit dans ses bottes.

"Je suis la même personne qu'avant. Je dis ce que j'ai à dire et je suis un leader. Ce que vous voyez à la télé c'est moi.

Au final, si Kevin Durant choisit de ne plus être moi ami, ce sera son choix. Je suis toujours en bons termes avec toutes les autres personnes avec lesquelles j'ai noué des liens en NBA".

Dans son style un peu à l'économie, "KD" a clairement des griefs contre Perkins et il ne semble pas prêt à les effacer, surtout après les sorties contre Kyrie Irving, l'homme avec lequel il a choisi d'écrire le nouveau chapitre de sa carrière.