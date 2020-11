Gordon Hayward a voulu faire bon nombre de ses compères en NBA. Il a voulu rapper. Et comme la plupart d’entre eux, Damian Lillard et Lonzo Ball mis à part, c’était catastrophique. Mais alors vraiment catastrophique. Jugez plutôt.

Gordon Hayward, "Too Big yo"

Le premier couplet est celui de Gordon Hayward. « Im too Big Yo » n’a jamais été un hit mais plutôt un délire entre le nouveau joueur des Charlotte Hornets et ses amis. Sans doute à l'époque où ils étaient à la fac. Un son qui a soudainement refait surface. A notez cette punchline « They call rip because I got the midrange, game on the line, call me King James. » Une belle référence à Richard Hamilton et LeBron James.

