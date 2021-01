En plus de jouer avec leur équipe D, les Sixers ont pris une amende

Les Philadelphia Sixers sont décimés. La moitié de l’effectif s’est retrouvée embarquée dans le protocole COVID-19 de la NBA après le test positif de Seth Curry. Il n’y avait plus que neuf joueurs disponibles pour affronter les Denver Nuggets samedi dernier. C’est toujours un de plus que le minimum requis. La rencontre devait se jouer.

Sauf qu’en réalité, la franchise de Pennsylvanie ne pouvait compter que sur sept pros. En effet, Ben Simmons et Joel Embiid étaient finalement forfaits en raison de douleurs au dos et au genou. Deux blessures non déclarées par les Sixers à la NBA. Le match a eu lieu et les Nuggets ont gagné. Mais en plus de ça, les dirigeants de Philly ont donc écopé d’une amende de 25 000 dollars.

La précision peut sembler anodine mais elle est très importante pour la ligue depuis que les paris sont autorisés. La NBA tient à ce que chaque franchise communique sur ses joueurs disponibles. Surtout que certains ont pensé que les blessures annoncées à la dernière minute ressemblaient à une manière de faire reporter la rencontre.

En réalité, Ben Simmons souffrait depuis plusieurs jours et il n’a pas joué non plus contre les Atlanta Hawks hier soir. Mais c’est quand même fou que les Sixers se retrouvent obligés de jouer avec leurs porteurs d’eau – les Paul Reed, les Isaiah Joe ou les Dakota Mathias – quand d’autres matches sont annulés.

