Après nous avoir vendu du rêve, les Sixers sortent leur nouveau maillot…

Voilà des semaines que les Philadelphia Sixers font du teasing sur leur prochain maillot. Des semaines que les dirigeants ou les responsables du secteur marketing de la franchise postent des photos d’Allen Iverson avec la tunique noire du début des années 2000. On s’attendait donc à un retour de ce jersey légendaire. Surtout que tous les supporteurs ne cessaient de le réclamer.

Ben Simmons va-t-il faire renaître un maillot CULTE des Sixers ?

Et bien nous avons bien été bernés. Les Sixers ont effectivement un nouveau maillot noir. Mais il n’est pas vintage. Ni à la hauteur des attentes. La franchise de Pennsylvanie a dévoilé son édition « City. »

Inspired by Philadelphia's legendary Boathouse Row, electrified by the vision of @BenSimmons25, and brought to life by @Sixers marketing crew. Proud to unveil the 76ers City Edition Uniform- S/O @ChrisHeck76, @KatieGrOReilly, @Desron_Chad, @brianadams81, @_brittanieboyd #best1yet pic.twitter.com/eoZ3e5jfoc

— Scott O'Neil (@ScottONeil) November 10, 2020