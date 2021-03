Premiers à l’Est, les Sixers ciblent quatre joueurs !

Daryl Morey est réputé pour réussir quelques jolis coups le soir de la deadline des transferts NBA. Ils savaient dénicher les bons deals pour renforcer les Houston Rockets au cours des dernières années et il compte bien faire de même aux Philadelphia Sixers. Selon ESPN, la franchise de Pennsylvanie reste active sur le marché. Elle pourrait boucler une ou deux arrivées alors qu’elle occupe déjà la première place de la Conférence Est avec 31 victoires en 44 matches.

Plusieurs joueurs sont évoqués par Adrian Wojnarowski. L’insider le plus célèbre de la ligue confie par exemple que les Sixers négocieraient deux deals séparés avec les Toronto Raptors. L’un pour Kyle Lowry, meneur All-Star natif de Philly, l’autre pour Norman Powell. N’importe lequel des deux serait un renfort de poids. Les autres pistes mènent à George Hill et Lonzo Ball.

Avec donc une constance : les Sixers se cherchent du renfort dans le backcourt. Lowry est le plus expérimenté et le plus fort du lot. Mais il arrive en fin de contrat – même s’il compte bien signer un nouveau deal à la fin de la semaine, quelle que soit l’équipe où il se trouve. Et avec un salaire de 30 millions de dollars, un échange est difficile à mettre en place. Powell est celui qui joue le mieux en ce moment, avec une adresse affolante sur les derniers matches. Ball est le plus jeune et Hill sans doute le moins cher.

