Pas de match entre Phoenix et Atlanta. Les Suns ont affronté Washington, où tout est à l'arrêt à cause du Covid, et sont concernés.

Et ça continue, encore et encore... Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, la NBA a décidé de reporter la rencontre prévue cette nuit entre les Atlanta Hawks et les Phoenix Suns. La raison n'est pas encore officielle, mais il semblerait que plusieurs joueurs des Suns soient cas contact et/ou positifs au Covid-19. La franchise de l'Arizona n'a pas 8 joueurs disponibles pour le match.

La ligue continue de procéder au cas par cas en reportant les matches sans évoquer une réelle menace pour la tenue de la saison. Des réunions ont eu lieu entre les différentes parties ces derniers jours, mais elles n'ont mené pour le moment qu'à un renforcement du protocole sanitaire.

COVID-19 : Les Wizards contraints de stopper leurs entraînements

On ne peut s'empêcher de se dire que la ligue aurait pu reporter le match précédent des Suns, contre Washington, en sachant que les Wizards avaient été touchés par le virus. Cela aurait évité, peut-être, à Phoenix, d'avoir des cas contact et/ou des joueurs susceptibles de transmettre le virus à des personnes plus vulnérables.

Deux matches au programme de la nuit avaient déjà été reportés par la NBA, ceux opposant les Boston Celtics au Orlando Magic, et les Washington Wizards au Utah Jazz.