La très belle surprise réservée aux joueurs des Suns

La bulle NBA, ce n’est pas Koh Lanta – pas le même luxe – mais les joueurs sont tout de même privés de leurs familles. Alors, forcément, juste les voir, même en vidéo, ça fait plaisir. Et c’est un beau cadeau que les Phoenix Suns ont offert aux membres du cinq majeur ainsi qu’à Monty Williams, le coach. Ainsi, Ricky Rubio, Devin Booker, Mikal Bridges, Cam Johnson et Deandre Ayton ont été annoncés par leur proche en introduction du dernier match contre les Philadelphia Sixers.

The Suns surprised their players with starting lineups announced by their families at home ❤️ pic.twitter.com/QP72UuqdS7

— ESPN (@espn) August 11, 2020