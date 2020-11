Deux nouveaux extérieurs renforcent aussi les Suns

Les Phoenix Suns sont déterminés à retrouver les playoffs après dix saisons sans. Dix ans de disette pour la franchise pourtant longtemps habitués à truster les premières places de la Conférence Ouest. Alors les dirigeants ont mis le paquet : Chris Paul est venu du Thunder via un trade. Puis Jae Crowder a été signé sur le marché.

Mais James Jones, le Président, et ses assistants ne se sont pas arrêtés là. Dario Saric a été prolongé pour 27 millions sur trois ans. Puis le management s’est concentré sur les ailes. C’est ainsi que deux extérieurs de plus débarquent pour compléter l’effectif.

Langston Galloway a trouvé un accord avec les Suns. Les modalités exactes n’ont pas été dévoilées. Mais son arrivée pousse Elie Okobo vers la sortie. Le meneur français est coupé et il se retrouve libre sur le marché. Galloway, qui évoluait aux Detroit Pistons l’an dernier, tournait à 10 points par match et 39% à trois-points.

Langston Galloway and the Phoenix Suns have agreed to a deal, league sources told @hoopshype. — Michael Scotto (@MikeAScotto) November 23, 2020

Autre signature, celle de E’Twaun Moore. Un arrière de 31 ans qui sortait du banc aux New Orleans Pelicans. Il marquait un peu plus de 8 points par match à 37% derrière l’arc. Ce sont donc deux shooteurs de plus qui font étape dans l’Arizona. Des compléments intéressants autour de Paul, Devin Booker et Deandre Ayton.

Le LISTING complet de tous les trades et signatures