Les Phoenix Suns ont très envie d'être l'une des franchises qui comptent à l'Ouest dans les années qui viennent. Avec Devin Booker et Deandre Ayton, pour ne citer qu'eux, comme atouts principaux, pourquoi pas ? Petite épine dans le pied : le propriétaire Robert Sarver est un peu déjanté. On dit souvent de Mark Cuban qu'il est exubérant et un peu taré. Sarver est moins médiatisé et plus discret de manière générale, mais quand il s'y met, le businessman arizonien n'y va pas à moitié.

Cette histoire racontée à l'époque par Kevin Arnovitz d'ESPN dans un papier montrant justement les excentricités et les errements de Sarver, le prouve assez bien.

Vous vous souvenez peut-être de Ryan McDonough, petit génie du managing qui a occupé le poste de GM à Phoenix jusqu'en 2018. Sarver l'avait limogé à quelques jours du début de la saison 2018-2019 avec un timing qui avait pas mal interpellé à l'époque. McDonough, qui n'avait pas réussi à confirmer les espoirs placés en lui, doit parfois se dire qu'il est finalement mieux dans son canapé aujourd'hui qu'au QG des Suns avec Robert Sarver comme boss.

En se pointant au bureau un lundi matin, Ryan McDonough a ainsi trouvé... des chèvres en train de paître. La veille, le Phoenix Mercury, la franchise WNBA possédée par Sarver, rendait hommage à Diana Taurasi en marge d'une rencontre. Un petit génie de la com' avait eu la riche idée de convier des chèvres à la fête au bord du terrain, pour signifier à la légende locale qu'elle était la GOAT. Jeu de mots, ramucho. Plutôt que de ramener tranquillement les spécimens dans leur lieu de vie traditionnel après la soirée, Robert Sarver a lui aussi été pris d'une riche idée.

Pourquoi ne pas envoyer à un message caché à Ryan McDonough ? Le jeune GM avait en effet du mal à faire progresser la franchise et un petit boost lui serait bien utile. Sarver a fait conduire les chèvres dans le bureau de McDonough et les a enfermées pour que ce dernier les trouve à son arrivée le lendemain et "comprenne qu'il devait lui aussi trouver un joueur digne d'être le GOAT" pour les Suns.

Les mots de Kevin Arnovitz pour décrire ce qu'a découvert le GM en ouvrant la porte de son lieu de travail en arrivant au boulot sont édifiants.

"Les chèvres, ignorant leur connotation métaphorique, avaient entrepris de déféquer dans le bureau de McDonough".

Avec un propriétaire aussi barré, on comprend un peu mieux pourquoi les Suns galèrent autant depuis toutes ces années...