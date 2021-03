Les Rockets manquent-ils de respect à PJ Tucker ?

Toujours pas transféré malgré ses demandes insistantes, PJ Tucker a pris la décision de ne plus jouer pour les Houston Rockets.

Frustré par sa direction, lassé d’attendre, PJ Tucker refuse de porter encore une fois la tunique des Houston Rockets. Une décision prise après s’être échauffé pour le match contre les Sacramento Kings hier soir. Mais l’envie n’y est plus et le vétéran ne veut pas faire semblant. Il ne reviendra pas au sein du groupe.

« Allons de l’avant », remarque le coach Stephen Silas. « On va essayer de trouver quelque chose qui peut marcher aussi bien pour lui que pour nous. Je pensais qu’il jouerait ce soir mais il ne l’a pas fait. C’est décevant. »

Cela fait des semaines que PJ Tucker exige et attend son transfert. Le divorce entre le joueur et l’organisation remonte à l’intersaison, quand les dirigeants lui ont proposé une extension de 17 millions de dollars – dont seulement dix garantis – sur deux ans. Ses agents proposaient eux 24 millions pleins sur la même durée. Depuis, c’est le point mort. Les Rockets ont négocié un éventuel échange avec les Bucks, les Lakers, le Heat et les Nets. Mais en vain.

Il faut dire que Houston réclamerait un jeune joueur productif en échange. Une contrepartie qui paraît bien trop élevée pour Tucker, ailier de 36 ans dont le contrat expire à l’issue de la saison. C’est d’ailleurs paradoxal : d’un côté les Texans ne veulent pas offrir une extension complètement garantie à leur joueur et, de l’autre, ils demandent un atout coté sur le marché. Contradictoire.

En tout cas, PJ Tucker ne devrait donc plus rejouer avec les Rockets. Il sera soit transféré, soit coupé dans les prochains jours. Et même s’il traverse actuellement la pire saison de sa carrière sur le plan statistique (4 points, 31% à trois-points), il pourrait intéresser et renforcer un candidat au titre d’ici la deadline.

PJ Tucker aurait déjà sa prochaine destination, direction un candidat au titre