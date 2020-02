A l'heure où l'on parle de plus en plus du travail de formation et post-formation de l'ASVEL sous l'impulsion de Tony Parker, le Pôle France Basketball a tenu à rappeler ses accomplissements et son importance dans l'histoire du basket français. Ce documentaire de près d'une demi-heure réalisé par Tommy Hombert et Julien Guérineau vous permettra de plonger dans le passe, le présent et le futur de l'INSEP, ce vivier qui a vu passer quelques uns des plus grands athlètes du sport tricolore.

A voir absolument !