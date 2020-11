Pour fêter ses 25 ans, la Air Jordan 11 aura sa version Adapt

2020 aura été bien pourrie sur de nombreux points, mais la fin de l'année aura droit quand même à une jolie célébration avec les 25 ans de la Air Jordan 11, considérée par une immense majorité de sneakerheads comme la plus belle paire de tous les temps.

Outre une paire commérorative en full black dont nous vous reparlerons bientôt, la 11 qui en 1995 avait déjà 40 ans d'avance, va avoir droit à une version encore plus futuriste et recevoir le traitement Adapt cher à Tinker Hatfield, qui verrait donc sa plus belle création obtenur un upgrade la rendant encore plus intemporelle.

L'upper sera à dominante blanche, avec le traditionnel Patent Leather, et (nouveauté) des matériaux TPU tout autour du système de laçage automatique et du talon. La languette sera noire en Ballistic Nylon, ce qui garanti la robustesse et la durabilité.

L'étiquette de la languette et le Jumpman seront rouge tirant presque vers l'Infrared, s'accordant avec les diodes de la semelle sur les boutons manuels de réglage. Si vous préférez vous servir de l'application Adapt, vous pourrez bien sur être reliés par votre téléphone ou Apple Watch et bénéficier des presets pour serrer votre pied à votre guise et en fonction des moments de match ou d'entrainement. Une plaque de recharge est fournie avec l'ensemble, qui bénéficiera certainement d'un packaging exclusif.

On se rend bien compte de la présence du moteur sous le pied en voyant que la semelle a été réhaussée avec de se terminer sur une outsole icy toujours aussi flambante. Les eyelets ont eux aussi été renforcés avec de petits empiècements pour maintenir le cablage en place.

Par de prix officiellement annoncé pour cette Jordan 11 (on parle tout de même d'un tarot aux alentours de 500 €), mais par contre nous savons déjà qu'elle sera disponible le 30 décembre prochain. Histoire de bien terminer en beauté cette maudite année...

Les images de la Air Jordan 11 Adapt