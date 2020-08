Si les Lakers ont validé leur première place à l'Ouest cette nuit, une première depuis dix ans, ils le doivent en grande partie à l'un de leurs deux monstres sacrés. Avec 42 points et 12 rebonds, Anthony Davis a fait la chanson au Jazz toute la soirée. Et plus particulièrement à Rudy Gobert, missionné sur AD. Le Français, s'il a un poil fait baisser le pourcentage de l'ancien Pelican, a beaucoup souffert. Plusieurs fois, sans compter les situations de pick and roll, le double défenseur de l'année a été pris par la vivacité de son adversaire. Que ce soit sur le tir, ou sur le drive. Il faut dire que Davis est un spécimen unique en NBA. Un intérieur aussi fluide et mobile qu'un poste 3.

Anthony Davis, l'homme providentiel des Lakers

Mais il n'y pas qu'en attaque que Anthony Davis est dominant. Défensivement, ce sont ces mêmes aptitudes physiques qui lui permettent de prendre le dessus. Au large, en deuxième rideau ou lorsqu'il est en retard. Avec son envergure, il a toujours été, depuis rookie, l'un des meilleurs contreurs de la ligue. D'ailleurs, à la fac, il était d'abord considéré comme un défenseur d'élite. Dans un tout autre style que Rudy Gobert qui est lui une arme de dissuasion massive. Mais en dehors de la peinture, le pivot de l'EDF a plus de mal.

C'est en ce point que Frank Vogel a plaidé la cause de son joueur dans la course au DPOY qui va faire rage entre AD, Gobert et peut-être le favori Giannis.

"Anthony Davis est le défenseur le plus talentueux de la ligue. Je le dis et le répète. Il le prouve avec nous soir après soir".

Dans la polyvalence, difficile de contredire le technicien des Lakers. Avec Giannis, ils ont tous les deux les profils pour défendre du poste 3 (voir 2 pour Giannis) au poste 5. Dans une moindre mesure, on peut ajouter Bam Adebayo qui a prouvé qu'il pouvait être un défenseur d'élite dans cette NBA moderne.