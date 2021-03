On a assez répété à quel point Masai Ujiri était un excellent dirigeant. Incontestablement parmi les meilleurs en NBA. Sauf qu'il a été sujet à un excès de gourmandise jeudi soir au moment de la deadline. Avec Kyle Lowry dans les starting-block et à quelques mois de la fin de son contrat, le président des Raptors a eu plusieurs propositions. Notamment du Miami Heat. Les rumeurs annonçaient même qu'un accord était tout proche.

Sauf que finalement, Kyle Lowry est resté à quai. Et qu'il a de grandes chances de partir libre cet été. Mais alors que s'est-il passé entre les deux camps ? En face, il y avait tout simplement un négociateur hors-pair qu'est Pat Riley. Ce dernier, même poussé par le timing, n'a jamais craqué pour inclure un des deux joueurs ciblés par Toronto : Duncan Robinson et Tyler Herro.

"Vous ne pouvez pas laisser partir ces deux gars. Vous ne pouvez pas", dit-il. "Parce qu'ils peuvent être vraiment très bons. En ce moment, ce sont des très, très bons joueurs et ils ne sont qu'à un an ou deux d'être productifs de manière optimale. Je détesterais que ça nous retombe dessus si on avait fait quelque chose et tenter de les échanger. Nous n'allons pas le faire."

Comment ne pas comprendre ce choix ô combien logique de conserver ces deux pépites ? S'ils ont des profils très différents, Tyler Herro et Duncan Robinson sont le présent et l'avenir du Heat. Deux hommes qui ont largement contribués au parcours de Miami jusqu'en Finales NBA l'an dernier. C'est pourquoi Pat Riley a préféré miser sur Victor Oladipo qui ne lui a coûté qu'Avery Bradley et Kelly Olynyk.

