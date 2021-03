Il nous a bien régalé durant sa carrière. De part ses coups de folie offensifs, son insouciance. Mais aussi par ses frasques en tout genre. On pourrait bien vous en citer, mais il y aurait trop de tri à faire. L'été dernier, il avait par exemple failli provoquer un accident en plein avec... JaVale McGee. Quelle était la probabilité qu'il soit à deux doigts de percuter son ancien coéquipier sur l'autoroute en plein confinement ? Voilà, ça c'est Nick Young.

Il avait un peu disparu de la circulation ces derniers temps. Mais malheureusement, il est réapparu ces derniers jours pour des propos polémiques. Récemment, Sedona Prince, joueuse de l'Université d'Oregon, avait publié une vidéo de la salle de musculation des joueuses NCAA dans la bulle. Le contraste avec les garçons était frappant. Une vidéo commentée par Swaggy-P, de manière très sexiste et misogyne.

Let me put it on Twitter too cause this needs the attention pic.twitter.com/t0DWKL2YHR — Sedona Prince (@sedonaprince_) March 19, 2021

"Vous ne rapportez pas d'argent. Vous êtes des équipes JV"

Ici, une équipe JV peut se définir comme une formation de seconde zone, qui n'intéresse pas grand monde. Interpellé par de nombreux commentaires dénonçant les propos de Nick Young, ce dernier a opté pour une ligne de défense classique dans ce type de cas.

"Qui m'a hacké comme ça ? J'adore les femmes, je ne dirais jamais ça. Nous allons trouver ce hacker."

Miss me with this misogyny pic.twitter.com/mxcFaXLRhY — Kelsey Trainor (@ktrain_11) March 19, 2021

Bref, Nick Young est loin de nous avoir fait rêver sur ce coup-là.