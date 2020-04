PUMA FETE PUBLIC ENEMY DANS UNE COLLECTION INEDITE

En cette période de confinement, tout le monde donne son conseil de lecture ou de musique à écouter. Et pourquoi pas se replonger dans un vieux classique qui fête cette semaine ses 30 piges, à savoir l'intemporel "Fear Of A Black Planet" de Public Enemy ?

Puma profite de cet anniversaire (trois décennies déjà, sérieusement ?) pour présenter deux silhouettes entièrement consacrées au mythique rap band.

Tout d'abord une Sky LX, modèle très montant clairement identifié 80s, avec son strap en cuir rouge qui surplombe un upper en rouge et blanc, avec des pièces cuir plus premium sur les parties rouges. Le logo "Fight The Power" trône fièrement sur la cheville, et la cible qui définit Public Enemy est sur le talon.

Ensuite c'est une Clyde tellement aimée à NYC (et dont nous vous parlons dans notre dernier Mook) qui est utilisée, en rouge et noir, avec le nom de l'album imprimé sur toute la semelle, et la cible là encore sur le talon.

Le hiphop US à son paroxysme, et un de ses plus grands album dignement représenté par ces modèles qui sont disponibles depuis quelques semaines déjà, donc ne trainez pas !!