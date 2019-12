Quand le public des Lakers chante des « MVP, MVP » pour… Alex Caruso

"The Real Goat" Alex Caruso continue d'être le chouchou des fans des Lakers. Ils sont même allés jusqu'à chantonner des "MVP, MVP"

Outre la très belle saison des Lakers, un homme est devenu en quelques mois l'idole absolu du public du Staples Center. Pas de LeBron, d'Anthony Davis, mais bien celui dont la calvitie a déjà marqué l'histoire, Alex Caruso. Apparu dans l'effectif depuis deux ans, l'arrière a marqué les esprits par quelques belles performances et surtout des qualités athlétiques évidentes. Frank Vogel lui fait confiance puisqu'il foule le parquet 20 minutes en moyenne depuis le début de saison. Et cette nuit, c'est allé encore plus loin puisque le public s'est mis à entonner des "MVP, MVP, MVP" alors qu'il était aux lancers-francs. Tout simplement magique puisqu'il n'a mis que 8 petits points, sans inscrire le moindre panier. Il sera intéressant de voir, dans quelques semaines, si sa côte de popularité peut avoir un impact sur les votes du All-Star Game.