LeBron James fait partie de ces joueurs qui ne sont jamais aussi redoutables que lorsque des adversaires ou des éléments extérieurs - au hasard des spectateurs un peu bruyants et malpolis - décident de le provoquer verbalement. Entre le membre du staff des Cavs et le couple de fans des Hawks, ces dernières semaines ont rappelé qu'il était toujours aussi imprudent de titiller l'orgueil du King.

Channing Frye, son ancien coéquipier aux Cavs, a évoqué le souvenir de l'une des ces situations où quelqu'un l'a un peu trop ouvert en direction de LeBron James, incitant le "Chosen One" a passé la seconde.

"Je jouais à Phoenix et LeBron était à Miami. Il était en train de faire un match assez discret. Un joueur sur notre banc - je ne me souviens plus de son nom, il n'est plus en NBA - hurle à LeBron : 'On est en train de se mettre bien là !'.

Tout le banc lui a gueulé : 'Mais ferme ta gueule !' Bron l'a regardé et lui a dit : 'Ok, c'est noté'. Notre assistant est venu vers le joueur : 'Mais putain, pourquoi est-ce que tu as fait ça ?! Ferme ta bouche !'

On aurait presque pu entendre le clic clic de LeBron qui allume son moteur. Après ça, il a mangé PJ Tucker tout cru", a raconté Frye dans son podcast Road Trippin'.