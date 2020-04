Quand MJ donnait les 4 stars modernes qui auraient pu jouer à son époque

Les anciens ont parfois du mal à reconnaître les qualités des joueurs qui débarquent après eux en NBA. Chaque génération défend sa décennie. Son époque. Michael Jordan en fait partie. Le G.O.A.T peine parfois à saluer l'éventuelle supériorité de certains joueurs arrivés après lui (sans même parler du débat pour le meilleur de tous les temps). Pour les stars des 90's, la ligue était beaucoup plus dure à leur époque. Plus physique. Ce qu'ils assimilent parfois à plus talentueuse. Du coup, ils ont des difficultés à imaginer les meilleurs basketteurs d'aujourd'hui briller en leur temps. C'est simple, interrogé sur le sujet en 2013, MJ n'a pu citer que quatre joueurs qui auraient réussi à avoir du succès dans sa NBA.

"Tim Duncan, Kobe Bryant, LeBron James et Dirk Nowitzki."

Kobe Bryant a été drafté en 1996 et Tim Duncan en 1997. Ils ont connu en partie la fin des 90's, même si le "Black Mamba" sortait à peine du lycée. Dirk Nowitzki a débarqué en 1998. C'est intéressant qu'il cite le nom de l'Allemand. Son profil n'existait quasiment pas en NBA. Celui de l'ailier-fort capable de vraiment s'écarter du cercle pour tirer de loin.

Le fait qu'il nomme LeBron James permettra d'enterrer les arguments des rares qui pensent que le King n'aurait pas été une star s'il était arrivé dans les années 90.