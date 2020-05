Quand Mutombo narguait Jordan… avant de se faire dunker dessus

Dikembe Mutombo est l’un des meilleurs défenseurs de l’Histoire de la NBA. Le géant congolais était réputé pour ses blocks monstrueux. Suivis du petit doigt qui indique à l’attaquant frustré « not in my house ». Un crack avec ses longs bras, sa détente et son sens du timing. De quoi bloquer plus d’une superstar. Et en 1997, lors du All-Star Game, le pivot des Atlanta Hawks a cru bon de narguer Michael Jordan à ce sujet. Mutombo l’a chambré dans les vestiaires en indiquant à MJ qu’il ne lui avait jamais dunké dessus.

Connaissant le caractère de compétiteur acharné qu’est Jojo, ce n’était certainement pas une bonne idée. Et il était évident que l’intérieur allait finir par le payer cash. Et bien ça n’a pas tardé. Un peu plus tard dans la saison, les Bulls ont joué les Hawks et… ça n’a pas manqué. Michael Jordan a débordé sur le côté gauche, ligne de fond. Pour se retrouver face à Dikembe Mutombo. Les deux se sont élevés dans les airs. Et boom. In your face…

Michael Jordan dunke sur Dikembe Mutombo

Dikembe Mutombo reste l'un des meilleurs contreurs de l'Histoire. Avec 3289 blocks, il est deuxième du classement All-Time derrière Hakeem Olajuwon.

Via Reddit