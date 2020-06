Quand son business n’est pas menacé, le boss des Rockets encourage à donner son avis

Les Houston Rockets étaient dans la tourmente avant même la crise du coronavirus. Dès l’automne, la franchise subissait un sérieux contrecoup à la suite d’un tweet de son GM Daryl Morey. Le dirigeant affichait son soutien aux manifestants en faveur démocratie à Hong Kong. Une prise de position qui n’a pas plus à la Chine, où l’organisation texane est (était) très populaire. S’il n’a pas été viré, Morey a été publiquement repris à l’ordre par Tilman Fertitta, le propriétaire des Rockets. Ce dernier s’est empressé de se désolidariser, lui et son club, du message de son dirigeant.

En revanche, après les événements actuels, alors que le mouvement qui lutte contre les injustices subies par les noirs – et plus globalement les inégalités et le racisme – prend de l’ampleur partout dans le monde, là, le milliardaire a changé son fusil d’épaule. Il est soudainement d’accord pour que ses employés s’expriment.

« Parler de ce qui se passe dans le monde et de ce qui se passe aux Etats-Unis sont deux choses complètement différentes », assure-t-il. « Quand c’est aux Etats-Unis, il faut absolument parler. J’encourage tous mes employés à le faire. Aux Etats-Unis, nous avons cette liberté d’expression. »

Alors, déjà, c’est sûr que c’est préférable qu’il encourage ses employés à s’exprimer sur le sujet que l’inverse. Ça aurait pu être bien pire, il aurait pu faire comme les Knicks et assurer encore une fois que sa franchise n’a pas cette responsabilité.

Mais c’est difficile d’imaginer le patron des Rockets étant complètement sincère. On a surtout l’impression qu’il marche dans le sens du vent. Son business n’est pas menacé alors plus de soucis pour s’exprimer et pour défendre une cause. D’autant plus dur de croire en lui quand l’on sait qu’il est l’un des fervents défenseurs de Donald Trump.

Via Reddit