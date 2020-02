Les débuts de R.J. Barrett en NBA sont finalement assez discrets. Le troisième choix de la draft 2019 compile un peu moins de 14 points et 5 rebonds par match au sein d'une équipe qui peine à gagner des matches. Loin des performances de Zion Williamson ou Ja Morant. Le Canadien n'est pas mauvais, au contraire ! Mais il est clairement en manque de réussite. Il y a peut-être une explication. Barrett tire de la main gauche alors qu'il est... droitier. Voilà qui peut en partie justifier son 39% de réussite aux tirs.

RJ Barrett just informed us that he’s actually a righty and has better shooting form with his right. Just more comfortable shooting with his left. Huh. — Laura Albanese (@AlbaneseLaura) February 26, 2020

Barrett said he does everything with his right hand, but grew up feeling more ambidextrous. His mom is a lefty, so he picked up some of her habits. — Laura Albanese (@AlbaneseLaura) February 26, 2020

Just got a clarification: Barrett has been TOLD he has better shooting form as a righty. He doesn’t necessarily believe that to be the case. https://t.co/Fb5dgw8v8D — Laura Albanese (@AlbaneseLaura) February 26, 2020

Tristan Thompson avait fini par faire le constat qu'il était préférable de tirer main droite et ses pourcentages aux tirs avaient été revus à la hausse par la suite. C'est une problématique pour Ben Simmons, lui aussi ambidextre. On verra si R.J. Barrett se décide à tirer main droite et surtout, si ça marche.