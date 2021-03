Rajon Rondo, le coup de fouet nécessaire aux Clippers ?

Lors de la deadline des trades, les Los Angeles Clippers ont décidé de passer à l'action. Ainsi, la franchise californienne a sacrifié Lou Williams, mais aussi deux choix au second tour de la Draft et de l'argent, pour récupérer Rajon Rondo.

Malgré une saison très mitigée aux Atlanta Hawks, le meneur conserve une vraie valeur en NBA. Pourquoi ? Car il a prouvé l'an dernier aux Lakers qu'il pouvait encore avoir un impact important pour remporter un titre. Et à la mène, les Clippers avaient cruellement besoin d'un joueur avec un vrai QI basket.

Connaissant bien Rondo depuis un passage commun aux Boston Celtics, le coach californien Tyronn Lue s'est montré emballé par cette arrivée.

"Il est fougueux, c'est ce dont nous avons besoin. Il est dur. Puis il comprend le jeu. Au niveau de sa personnalité, il respecte les gens, a un vrai franc-parler et sait dire certaines vérités. C'était le plus important à Boston avec lui, l'honnêteté, dire la vérité, être vrai.

Son rôle ? On va voir. On doit déjà avoir tout le groupe, récupérer les joueurs en bonne santé. Puis on va regarder comment ça peut fonctionner. On va avoir besoin de temps", a commenté Tyronn Lue face à la presse.