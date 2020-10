Il y a quelques jours, on se penchait sur le cas de Rajon Rondo et sur les différentes destinations qu'il pourrait choisir pendant la free agency. Le meneur des Los Angeles Lakers a été excellent en playoffs et sa cote est montée en flèche après quelques années difficiles. Parmi les options que l'on envisageait, il y avait celle d'un départ qui ne nécessiterait même pas de déménagement, chez les Los Angeles Clippers.

Cinq destinations pour Rajon Rondo, star inattendue de la free agency

Doc Rivers, qui entretient toujours d'excellents rapport avec Rajon Rondo, n'est plus là, mais une arrivée du possible futur membre du Hall of Fame a du sens.

Kendrick Perkins, ami et ex-coéquipier de Rondo à Boston, est du même avis. Au-delà de l'aspect technique, c'est le côté leader et floor general de l'ancien Bostonien qui serait salvateur pour les Clippers.

"Si Steve Ballmer et Lawrence Frank réfléchissaient, ils seraient déjà en train de frapper à la porte de Rajon Rondo. Il manque un leader aux Clippers. Kawhi Leonard n'est pas un leader. C'est un incroyable joueur de basket, mais pas un leader. A Toronto, c'était Kyle Lowry le leader. Quand j'ai regardé jouer les Clippers dans la bulle, je me suis dit que Kawhi Leonard avait bien trop de choses à gérer. Il faut un gars comme Rajon Rondo. C'est le général ultime sur le terrain. Il est capable de placer tout le monde et de donner les clés à ses camarades. Les Clippers ont besoin de Rondo comme les petits vieux ont besoin de semelles orthopédiques", a déclaré Perkins sur ESPN.

On n'est pas toujours d'accord avec les prises de position de Kendrick Perkins - même si on aime souvent le punch et les expressions avec lesquels il les exprime - mais sur ce coup-là, c'est une évidence. Il faudra avant ça trouver le moyen de convaincre Rajon Rondo que les Clippers sont la meilleure option pour lui, dont les ambitions restent inconnues.

Rondo est entré dans l'histoire en devenant le seul joueur à gagner un titre avec les Lakers (depuis qu'ils sont à Los Angeles) et les Celtics dans sa carrière. Voudra-t-il d'abord une nouvelle bague ? Un temps de jeu ? Le plus gros salaire possible ? Réponse dans quelques semaines, à l'ouverture de la free agency.

Kawhi Leonard, sa première demande pour renforcer les Clippers cette intersaison