Rajon Rondo a été marqué par son association avec LeBron James

Par le passé, Rajon Rondo n'a pas toujours été un grand fan de LeBron James. Au moment de son passage aux Boston Celtics, le meneur a même envoyé quelques piques à l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers. Mais l'association des deux hommes aux Los Angeles Lakers a bien évidemment tout changé.

Coéquipiers pendant deux saisons, ils ont donc réussi à gagner un titre NBA l'an dernier. Grâce à un blason redoré par ce joli parcours, Rondo a quitté les Lakers sur cette intersaison pour les Atlanta Hawks. Pour autant, le vétéran de 34 ans ne va pas oublier sa collaboration avec le King.

"Jouer avec LeBron ? Cette expérience a été tout simplement incroyable. J'ai beaucoup appris, en dehors et sur le parquet. J'ai picoré dans son cerveau, étudié son corps, la façon dont il bouge. Pouvoir jouer avec lui, l'étudier quotidiennement et comprendre sa discipline pour mieux saisir sa domination sur sa 17ème année en NBA, c'était très amusant.

Franchement, j'ai adoré ça. Pouvoir voir et comprendre le fonctionnement d'un tel joueur. J'ai joué avec de très nombreux grands joueurs à un haut niveau. Je pense que j'ai évolué avec 15 candidats au Hall of Fame. Mais voir le meilleur parmi les meilleurs, l'expérience a été juste dingue", a raconté Rajon Rondo pour le podcast All The Smoke.